وزير التنمية الكندي: زيارة قرى حياة كريمة هدفها نقل تجربة التنمية المصرية

قال هارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي، إنه زار مصر أكثر من مرة كسائح قبل أن يشغل أي منصب رسمي، لافتا إلى أن مصر لعبت دورا مهما في المنطقة، لتعزيز سبل السلام والاستقرار في المنطقة، والآن تمارس مصر دورها في قضية التغيرات المناخية.

زيارة المناطق الريفية المصرية لمعرفة الإنجازات

وأوضح «ساجان» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc» أنه أراد زيارة المناطق الريفية المصرية، لمعرفة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على أرض الواقع، والتعلم منها ونقل الخبرات إلى بلاده.

مواجهة الاتجار فى البشر ودعم الزراعة

أشاد وزير التنمية الدولية الكندي، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تساهم في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، قائلًا: «سعيد جدا أن أرى مثل هذه المبادرة، التي تساعد الفقراء، وكان من اللازم التنمية الشاملة للجميع، والفكرة ليست فى تقديم دعم، لكن في إيصال الدعم لمستحقيه، ورأيت ذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، فقد كانوا يتحدثون عن قضايا مثل الصحة الإنجابية وتعليم الفتيات ومواجهة الاتجار فى البشر ودعم الزراعة».

مبادرة حياة كريمة

وتابع وزير التنمية الدولية الكندي قائلا: «مبادرات عظيمة فى مصر منها مبادرة حياة كريمة، وهى مبادرة عظيمة وعرفت كيف يتم دعمها، والقيادة السياسية مهتمة بإيصال الدعم لمستحقيه، وكان على الذهاب لمحافظة البحيرة، لكى أرى كل ذلك، ورأيت كل المجهودات الاقتصادية التى تتم في مصر والدعم المقدم لها، والأثر الذي ترتب عليها، بما يساعد على توافر الخدمات للمواطنين، والمجتمع يرى التقدم بنفسه لرفع الروح المعنوية».