أحمد مراد: عرض فيلم «كيرة والجن» في كندا بداية من الغد ولمدة أسبوع

أعلن الروائي والسيناريست أحمد مراد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عرض فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن روايته «1919» في دور العرض السينمائي بكندا، ابتداءً من غدٍ الجمعة 5 أغسطس الجاري ولمدة أسبوع، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم على مدار الأسابيع الماضية خلال عرضه في مصر وخارجها، وكذلك في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فيلم «كيرة والجن»

وانطلق العرض الأول لفيلم «كيرة والجن» في السينمات ابتداء من 30 يونيو الماضي، وحظى الفيلم برود أفعال طيبة من الجمهور والنقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد مراد في منشور سابق له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نجاح ساحق لفيلم كيرة والجن بالولايات المتحدة ليصبح أول فيلم عربي يعرض في كامل ولايات أمريكا بأكثر من 1000 صالة عرض وتم إضافة أسبوع آخر للعرض ببعض المدن».

ويشارك في بطولة «كيرة والجن» نخبة من النجوم من بينهم، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، وهو من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

رواية «1919»

الفيلم مأخوذ عن رواية «1919» الصادرة عن درا الشروق للروائي أحمد مراد، والتي تتناول حالة المقاومة الشعبية في المجتمع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الضخم الذي وحد مصائر الأبطال أحمد عبدالحي كيرة، «كريم عبدالعزيز»، وعبدالقادر الجن «أحمد عز»، ودولت فهمي «هند صبري» ليشترك الجميع في الكفاح ضد الاحتلال اﻹنجليزي لمصر آنذاك

وتصدر فيلم «كيرة والجن» شباك التذاكر وتجاوزت إيراداته 96 مليوناً ألف جنيها، حصدها الفيلم منذ 30 يوم عرض فقط إذ انطلق فى دور العرض السينمائية يوم 30 يونيو الماضى. ومازال الفيلم يعرض في دور العرض وبعض مواقع قصور الثقافة.