وزارة الخارجية الكندية تقيم حفل توديع لسفير مصر لدى كندا

أقامت وزارة الخارجية الكندية، اليوم، حفل غذاء لتوديع السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لمصر.

واستضاف الحفل، السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية «روب أوليفانت»، نيابة عن وزيرة الخارجية الكندية، بحضور مساعدة وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس البروتوكول الكندي، ومستشار رئيس الوزراء «ترودو» لشئون الاستخبارات والتقديرات، ومديرو عموم إدارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة رئيس جامعة أوتاوا، وعمداء السلك الدبلوماسى الأجنبي والسلك الدبلوماسى العربى ، ونائبة رئيس مجلس الأعمال العربي الكندي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى كندا.

مسئول كندي يشيد بالتطور الهائل الذي شهدته مصر

وألقى السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية، كلمة أشاد فيها بالدور الذي لعبه السفير المصري في دفع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن تقدير الجانب الكندي لجهود السفير التي بذلها خلال فترة عمله، التي امتدت على مدار 4 سنوات لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين، ودعم آليات التشاور والتنسيق تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

كما أشاد المسئول الكندي بالتطور الهائل الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية، الذي اضطلع بنفسه عليه خلال الزيارتين اللتان قام بهما إلى القاهرة، مقدما العزاء للحكومة المصرية فى ضحايا حادث كنيسة «أبي سيفين»، مشيدا بالدور القيادى الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ترسيخ مفاهيم الحريات الدينية فى مصر.

الارتقاء بالمصالح المصرية والكندية

وألقى السفير أحمد أبو زيد كلمة، أعرب فيها عن تقديره للحفاوة التي لاقاها لدى مختلف المسئولين الكنديين، خلال فترة عمله في كندا، والدعم الذي وجده من جانبهم لمختلف المبادرات والجهود التي اضطلعت بها السفارة المصرية في أوتاوا، خلال الفترة الماضية، لدعم وتعزيز الشراكة بين البلدين، وهو ما كان ليأتي لولا إيمان المسئولين الكنديين بأهمية مصر وثقلها الدولى والإقليمي، وبوجود فرص عديدة للارتقاء بالمصالح المصرية والكندية من خلال تلك الشراكة.

وأضاف السفير المصري، أن تلك الروح الإيجابية، أكدها حرص الجانبين على الحفاظ على جسور التواصل على مختلف المستويات، مستدلاً بالزيارة الحالية لوزير التنمية الدولية «هارجيت ساجان» إلى مصر، التي تأتى في توقيت مهم لتعزيز التعاون بين البلدين، لمواجهة التحديات بالتغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وحرص الجانب الكندي، على تسليم السفير المصري هدية تذكارية بمناسبة انتهاء فترة عمله، وعم اللقاء مشاعر الود والتقدير من جميع المشاركين.