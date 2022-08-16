«حياة كريمة»: انطلاق برنامج لتدريب النشء بالفيوم على مواجهة الشائعات

قال الدكتور محمود القللي، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن المبادرة الرئاسية أطلقت فعاليات برنامج «أنت الحياة» في مركز إطسا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لزيادة وعي النشء الصغير وتعليمه كيفية مواجهة الشائعات، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى توعية 800 طفل على مستوى المحافظة.

توعية 400 سيدة بالتعاون مع «القومي للمرأة»

وأوضح «القللي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 400 سيدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتوعية وتدريب السيدات بإنشاء المشروعات الصغيرة وكذلك تعريفهم بحقوقهن وواجباتهن، مشيرا إلى أن التدريب سيكون على مدار 6 أيام.

وأوضح، أن القوافل الصحية التي أطلقتها المبادرة كشفت على 600 مواطن خلال أيام الحملات الأخيرة، ووفرت إمكانية تلقي لقاح فيروس كورونا في سيارات القوافل الطبية.

تعاون «حياة كريمة» مع الجامعة البريطانية

وأشار «القللي» إلى أن المبادرة تعاونت مع الجامعة البريطانية التي دعمتها بعيادة أسنان متحركة، وكذلك عيادة نفسية للتوعية بأخطار المخدرات والإدمان وكيفية الإقلاع عنه، إضافة لعروض مسرحية استهدفت 250 طفلا للتوعية بعدد من القضايا من خلال العروض المسرحية التي تناسب عقلية الطفل.

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أن أعمال المبادرة في المجالات الشبابيبة منتشرة على مستوى المحافظة لتدريب النشء على مواجهة الشائعات، بعد تعريفهم بمشروعات الدولة المصرية وأهميتها في المستقبل.