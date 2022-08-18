مجموعك مش نهايتك.. شاب يفتح أبواب المنح الدراسية المجانية لطلاب الثانوية العامة

«فاشل ثانوية عامة»، هكذا وصف مينا فنجري، ذاته بعدما حصل على مجموع 90.5% في شعبة علمي علوم عام 2014-2015، ما يعني حينها ابتعاده عن الكليات التي توصف بـ«القمة»، ليعيش حالة من الارتباك والتخبط، إلا أنه لم ييأس، وبدأ في تطوير ذاته والبحث عن فرص أفضل، وبالفعل نجح في حصد منحة دراسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجال اللوجستيات والنقل البحري، إذ خاض فرصة للتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يعود ليعمل متخصصا في أحد أهم جهات ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، ويؤسس مبادرة «برودوجي» لمساعدة طلاب الثانوية العامة، على تجاوز مجموعهم للحصول على منح دراسية.

تميز جامعي كبير

الشاب الذي يقطن محافظة الإسكندرية، يعد نموذجا للخروج من سجن مجموع الثانوية العامة، والبحث في الأفق عن فرص حقيقية، وهو ما تم حين حصد منحة الجامعات الخاصة للدراسة بالأكاديمية البحرية، ليتمسك بالفرصة ويتخرج منها بترتيب الثالث على الدفعة، محققا الامتياز فيها بمجموع 3.92 من 4، وفقا لنظام الساعات المعتمدة، ما يعادل 98%.

«محبتش أقف عند حد دراسة البكالوريوس فقط، بل أخذت شهادات منفصلة عبر دراسة 5 شهور في أمريكا، بالإضافة إلى دبلومة تدريب مهني من الجامعة الأمريكية بمدة 720 ساعة دراسية (منحة ممولة بالكامل) من كلية التعليم المستمر»، هكذا يحكي مينا فنجري، عن تفاصيل دراساته المختلفة في الآونة الأخيرة، التي أهلته لمساعدة طلاب الثانوية العامة.

ويضيف لـ«الوطن»، أنه أسس مبادرة «برودوجي» لمساعدة الشباب للحصول على منح جامعية بدون مقابل، والتي أفادت عددا كبيرا من الطلاب، الذين سافروا للدراسة بفضل فعاليات المبادرة.

المساعدة في الحصول على منح جامعية مجانية

يوضح فنجري، أنهم يقدمون عددا من الوسائل لمساعدة الطلاب، أولها تقديم لايف عبر «فيسبوك»، مع أشخاص حصدوا تلك المنح والاستفسار منهم عن كل تفاصيل المنحة، من أول التقديم والأوراق وكيفية الحصول عليها، مع توفير تواصل مع طلاب الثانوية العامة الجدد، الذين يرغبون في حصد ذات المنحة، بالإضافة إلى تقديم تدريب عن كل المنح، تعريفها وأنواعها وشروطها بشكل عام، وكيفية تحديد المنحة ومعرفة مصادرها، ناهيك عن كتابة الاستمارة بشكل أكاديمي وصنع السير الذاتية وتجاوز المقابلات الشخصية.

ولفت إلى العمل على تنمية المهارات الشخصية أو ما تعرف بالمهارات الناعمة، والعمل على التطور الوظيفي، وصنع صفحة شخصية على موقع «لينكد إن»، للحصول على المنح والوظائف بعد ذلك، مشيرا إلى مساعدته لأكثر من 6000 شخص ما بين «أونلاين وأوفلاين».

تغيير الأفكار لدى الطلاب

يؤكد فنجري، أن المبادرة تعمل على تغيير الأفكار لدى الطلاب من خلال إبدال فكرة كليات القمة والقاع، نظرا لأن كل الكليات والمجالات مهمة لبناء مجتمع قوي وكل مجال له دوره، موجها نصيحته لطلاب الثانوية العامة الذين ظهرت نتائجهم مؤخرا: «اهتموا بنفسكم في الفترة دي، لأنها الفترة اللي هتكونوا فيها أعلى إنتاجية، واللي تقدروا تدوروا وتلفوا وتتعلموا وتسهروا، وهقولكم كلمة بالعامية (خليكم فراكين.. افركوا كتير) بمعني جربوا كل حاجة، وكل المجالات، واتعلموا من كل حاجة وفي كل وقت وفي أي مكان ومن أي حد».