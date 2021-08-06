«التضامن» تدعو متفوقي تكافل وكرامة للتقديم على منح دراسية جامعية

دعت وزارة التضامن الاجتماعي، الطلاب المستفيدين ببرنامجي تكافل وكرامة من المتفوقين في الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي، التقديم في برنامج منح دراسية جامعية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك للحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021/ 2022.

متفوقو برنامجي تكافل وكرامة في الثانوية على موعد مع فرص منح دراسية جامعية

وأوضحت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، أن البرنامج يأتي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأن أخر موعد للتقديم له في 10 أغسطس الجاري.

7 جامعات متاحة ضمن المنح الدراسية لطلاب تكافل وكرامة المتفوقين

وحسبما أعلنت الجامعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني؛ فإن هناك 7 جامعات مشاركة في المنحة التي سيقدمها البرنامج، وهي كلٌ من جامعات: «القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة»، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة «زويل».

ويتيح «البرنامج» فرصا لمنح دراسية لنحو 140 طالب وطالبة في الجامعات سابقة الذكر لمدة 4 أو 5 سنوات حسب الكلية التي سيلتحق بها الطالب، مع إمكانية وجود سنة تمهيدية قبل بدء الدراسة حال الالتحاق بـ«مدينة زويل»، أو «الجامعة الأمريكية».

ولا يستهدف البرنامج الطلاب الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، ولكنه يستهدف الطلاب الراغبين في الحصول على الشهادة الجامعية في الجامعات سابقة الذكر.

ومن المُقرر أن يتم اختيار الطلاب المستفيدين بالمنحة، بناءًا على جودة وقوة استمارة التقديم بعد تسجيلهم فيها، وذلك عقب استيفاء معايير القبول.

ويشترط للتقديم في البرنامج، أن يكون الطالب مصري، ومقيد في مدرسة حكومية أو تجريبية أو مدارس المتفوقين بالثانوية العامة، وأن يحصل على شهادة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي بمجموع لا يقل عن 85%.

ويستهدف البرنامج الطلاب خريجي الشعبتين العلمية فقط، والأدبية يسمح بذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ويقدم الطالب المستندات الدالة على الحالة المادية للأسرة.