القباج: منح جامعية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزراتي التعليم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العصر الحالي يكفل الحقوق ويعمل على تمكين الأولى بالرعاية والاستثمار في البشر، مؤكدة أنه تم تخصيص برامج للمرأة وهناك 74٪ للنساء في عمر صغير.

وأكدت القباج، خلال احتفالية اليوم العالمي للفتاة وتبادل الأدوار القيادية، أن هناك إقرار حقوقي وتعديلات لتجريم ختان الأناث، وهناك نصرة حقوقية تثمر في المجتمع المصري، متابعة أن مصر تعد من أول 20 دولة صدقت على حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة، ودعمهن والخروج في معترك الحياة.

وأضافت القباج: «ولنا في رئيس الجمهورية أسوة في تمكين المرأة، وتصنيف البيانات ومسائلة من يخلها».

وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات من الرئيس

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه تم اختيار 20 من الفتيات المشاركة على معيار التنوع والتميز، بالشراكة مع 21 جهة لتبادل الأدوار القيادية ووزارات مثل «العدل، الهجرة التعاون، السياحة والآثار، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم».

ولفتت وزيرة التضامن، أن الدعم النقدي مشروط بالتعليم والرعاية الصحية، ومنظومة متكاملة، وتكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى لا يكون أحد خلف الركب بسبب الفقر، مؤكدة أنه تم دعم 1000 مدرسة مجتمعية، لمن فاته قطر التعليم بالإضافة إلى تقديم منح جامعية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن يوم 17 أكتوبر الجاري سيتم استقبال منح للطلاب بالتنسيق مع وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي للطلاب الأولى بالرعاية.

سحر السنباطى: أتمنى لـ40 مليون طفل التمتع بحقوقهم في الجمهورية الجديدة

ومن جانبها صرحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، «نرفع شعار نحو مستقبل أفضل»، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، متابعة أنه يتم الاستثمار في الفتاة لضمان رقي المجتمع.

وأكدت السنباطي، على أهمية حقوق الفتاة المصرية وتأييد مبدأ تكافؤ الفرص، والحصول على المعرفة، وعمل المجلس القومى للطفولة على تمكين الفتيات تعليميًا واقتصاديًا وسياسيًا ومشاركتهم بالمجتمع.

وأوضحت الأمين العامل للمجلس القومي للطفولة والأمومة، نحن بحاجة إلى أسلوب جديد، ومبادرة وعى كانت بمثابة باب وأشراقه أمل نحو نظام جديد التعليم ومعالجة القضايا المتعلقة بالفتاة، التى تحول دون النهوض بأوضاعها، قائلة: «اليوم كوصيتي لـ40 مليون طفل، أتمنى لهن في الجمهورية الجديدة مزيد من الحقوق».