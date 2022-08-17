الصين تعلن توقف مصانع عن العمل بسبب جفاف مصادر الطاقة الكهرومائية

أعلنت السلطات الصينية، توقف مصانع جنوب غربي البلاد، بسبب جفاف مصادر توليد الطاقة الكهرومائية، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

تعليق العمل في مصنع «تويوتا»

في الوقت نفسه، أعلنت شركة «تويوتا موتور» اليابانية لصناعة السيارات، أنها علقت عمليات الإنتاج بإقليم سيشوان في الصين، بعدما أصدرت السلطات المحلية الصينية، أمرا إلى المصانع بالاقتصاد في استخدام الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الشركة، أمس، إن مصنع تويوتا في مدينة تشينجداو، قد أوقف العمليات حتى يوم السبت المقبل.

أسوأ موجة حارة في سيشوان

كانت السلطات في مقاطعة سيشوان، أمرت بترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع، خلال أسوأ موجة طقس حارة يشهدها الإقليم منذ 60 عاما، الأمر الذي دفع منتجين للأسمدة والليثيوم ومعادن أخرى، لإغلاق مصانعهم أو تخفيض الإنتاج.