متحدث «الكهرباء»: ترشيد الاستهلاك يستهدف المنشآت.. ولن نجبر المواطنين

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء، بدأت من السبت الماضي، مشيرا إلى أن الهدف من الخطة هو تقليل استهلاك الغاز لإنتاج الكهرباء لأن هذا سيحقق فائضا كبيرا للدولة المصرية، مشيرا إلى أن خطة الترشيد تستهدف المؤسسات وليس الأشخاص.

وقت ذروة استخدام الكهرباء في مصر

وأضاف «حمزة» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» مساء اليوم ، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه ينصح الأشخاص بنزع الفيش غير المستخدمة في المنزل لأنها قد تؤدي إلى ماس كهربائي، مبينا أن ذروة استخدام الكهرباء في مصر تكون بعد المغرب في الشتاء والصيف، لافتا إلى أن أقصى حمل وصل إلى 34 ألف ميجا في شهر أغسطس الجاري، وسط توقعات بالزيادة، ولكن لم يتم حتى الآن تجاوز هذا الحمل.

«الكهرباء» لن تجبر المواطنين على الترشيد

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة لن تجبر المواطنين على الترشيد ولكنها تنصح به، مبنيا أن هناك اهتماما بخطوط الربط بين مصر والدول المجاورة خاصة الربط مع اليونان.