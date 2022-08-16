الصين تفتح أبوابها للرمان المصري.. و«معالجة باردة» للحفاظ على الثمار

قررت الصين فتح الباب أمام استيراد الرمان المصري، بعد اعتماده رسميا والاتفاق وعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة الحجر الزراعي المصري.

تصدير الرمان المصري للصين

وبحسب ما أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإنّه سيتم «من الآن فصاعدا، السماح باستيراد الرمان المصري الطازج الذي يفي بالمتطلبات ذات الصلة».

وذكر الإعلان الصيني، أنّ آفات الحجر الصحي التي تهتم بها بكين تشمل 8 أنواع من ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط ​، وفراشة الرمان الرمادية، و«حفار الرمان»، مضيفا: «تحتاج البساتين التي يتم تصديرها للصين إلى اعتماد تدابير إدارة شاملة للكشف عن الكائنات الضارة ومنعها لتجنب إدخالها إلى السوق».

تصدير التمور والعنب إلى الصين

وفي أكتوبر 2019 سمحت الصين باستيراد التمور المصرية لأول مرة، وأعقبها السماح للعنب، في سياق تحركات المصدرين المصريين لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى السوق الآسيوية.

تغليف الرمان المصدر إلى بكين

وبحسب الإعلان الصيني، وضعت الإدارة العامة للجمارك اشتراطات تفصيلية لتغليف الرمان المصدّر إلى الصين من مصر، وأكدت أنّه يجب قبل التعبئة، تنظيف ثمار الرمان وفرزها للتأكد من عدم وجود كائنات ضارة مثل الحشرات والعث والفواكه المتعفنة.

ومن بين الاشتراطات التي وضعتها الصين، أن يخضع الرمان المُصدَّر للمعالجة الباردة للتأكد من أنّ درجة الحرارة المركزية للفاكهة هي 1.67 درجة مئوية أو أقل لأكثر من مدة 16 يومًا؛ أو أن تكون درجة الحرارة المركزية للفاكهة 2.22 درجة مئوية أو أقل لأكثر من ذلك، بداية من 18 يومًا.

وبحسب الاشتراطات، يجب مراجعة البساتين ومحطات التعبئة والتخزين البارد ومرافق المعالجة الباردة للرمان المُصدَّر إلى الصين، وتقديمها من قبل المكتب المركزي للصحة النباتية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، واعتمادها وتسجيلها بشكل مشترك من قبل الإدارة العامة للجمارك الصينية والصحة النباتية، كما يجب على مسؤولي الصحة النباتية خلال العامين الأولين من التصدير، إجراء فحص وأخذ عينات لكل دفعة من الرمان المُصدَّر إلى الصين بمعدل 2%، وحال عدم حدوث مشكلة تتعلق بالصحة النباتية في غضون عامين، ينخفض ​​معدل أخذ العينات إلى 1%.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، بلغت صادرات مصر من الرمان بشكل عام 247 ألف طن الموسم الماضي، ويتوقع أن تظل عند مستوى مماثل هذا الموسم.

وأكدت الجمارك أنّ هناك طلبا متزايدا على الرمان المصري في الأسواق الخارجية بسبب زيادة الوعي بالطعام الصحي بين المستهلكين نتيجة الوباء.