وفاة والد الأول على محافظة مطروح في الثانوية العامة.. الفرحة تبدلت لحزن

في الوقت الذى لم تنته فيه الفرحة التي عمت أرجاء منزل الأول على محافظة مرسى مطروح في الثانوية العامة، الطالب عمر دياب عبدالغني دياب، ابن واحة سيوة، ودخلت الفرحة منزله وأهله وقبيلته، قبيلة «حبون» عقب نجاحه وتفوقه في الشهادة الثانوية، ليقدم له التهاني جميع أهالي سيوة من جيرانه وأصدقائه وأبناء واحته، إلا أن سرعان ما انتهت هذه الفرحة، بعد نبأ وفاة والده، ليدخل الحزن عليهم، وتتبدل المشاعر لأهله وذويه، وتعم الأحزان في كل مكان.

رحيل والد الأول على محافظة مطروح

وقال سيد حبون، من أهالي سيوة، لـ«الوطن» إن الواحة فقدت، اليوم، أحد الأعمدة الرئيسية من الناس المخلصين، وهو الحاج دياب، وهو من عواقل قبيلة الحبون، الرجل الذي كان يتدخل لحل مشكلات الكثيرين، ويصلح ذات البين، ويقرب وجهات النظر، ويسعى في الخير للجميع، وكنا بالأمس نهنئه لتفوق نجله عمر وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة في الثانوية العامة، واليوم الألم يعتصر قلوبنا لرحيله، ولكن رحل الجسد وتظل ذكراه العطرة في كل مكان.

الأول على الثانوية العامة

وحصل عمر دياب عبدالغني دياب على مجموع 398 درجة علمى علوم، في الثانوية العامة، بواقع 97.07%، وحقق المركز الرابع على مستوى قطاع الإسكندرية الذى يضم محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، وحصد المركز الاول على مستوى محافظة مطروح، وأوضح لـ«الوطن» أن والده كان يعمل مدير حسابات بمجلس مدينة مطروح زهرة على المعاش، وكان يعاني من مشكلات مرضية وأجرى عملية قلب مفتوح منذ فترة، معبرا بقوله: «حاولت تحقيق حلمي لدخول كلية الطب لأداوي مرضى القلب».

وسيتم تشييع جنازة المتوفي فقيد محافظة مطروح، ودفنه بمقابر سيوة في الغربيين، اليوم الأربعاء، بمشاركة شيوخ القبائل وأهالي سيوة.