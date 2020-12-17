وفاة شيخ قبيلة «الظناين» في واحة سيوة بفيروس كورونا

توفى، قبل قليل، الشيخ فتحي كيلاني، شيخ قبيلة «الظناين» في واحة سيوة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان الشيخ فتحي كيلاني أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا المستجد خلال إقامته في واحة سيوة، وتم عزله في سيوة، وعقب سوء حالته، تم نقله إلى مستشفى النجيلة للعزل الصحي، وتوفى بالمستشفى.

ويعد الشيخ فتحي كيلاني شيخ قبيلة الظناين أحد رموز واحة سيوة، حيث يتمتع بسمعة طيبة بين أهلها.

وأكد بلال جبريل، نائب سيوة الأسبق، وأحد عواقلها، أن الشيخ فتحي من أنصار الفقراء والغلابة في الواحة، وكان رجلا يسعى دائما في الخير، وإصلاح ذات البين في سيوة والتدخل لحل أي نزاعات والمشاركة لتقريب وجهات النظر وتوحيد سيوة وقبائلها على قلب رجل واحد.

وفي الغربية، أعلنت مديرية الصحة وفاة فنية الأجهزة الطبية إثر إصابتها بعدوى فيروس كورونا أثناء فترة عملها ضمن فرق العزل الصحي بمستشفي الصدر بالمحلة خلال 6 أشهر الماضية.

ونعى أطباء مستشفى صدر المحلة الفقيدة بأداء صلاه الجنازة بساحة المستشفى داعين أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، متمثلة فى ارتفاع درجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينه "مسحة" طبية منها وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزلها داخل العزل الصحي بمستشفى صدر المحلة، وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية.