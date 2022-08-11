أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة مطروح.. الأول 97,07%

أعلنت محافظة مطروح أوائل الثانوية العامة بشعبها الثلاث على مستوى المحافظة، ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لهم ولجميع الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مشيرا إلى إقامة احتفالية كبرى لتكريمهم قريبا.

أسماء أوائل الثانوية العامة في محافظة مطروح

وحصل الطالب عمر دياب عبد النبى دياب، من أبناء سيوة على المركز الرابع ضمن أوائل الثانوية العامة 2022 علمي علوم على مستوى قطاع الإسكندرية، والذي يضم محافظات الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، وحصل على مجموع 398 درجة بنسبة 97,07 %، وهو الأول على مستوى المحافظة لهذا العام شعبة علمى علوم، تليه في المركز الثانى على مستوى المحافظة الطالبة أمنية أشرف محمد عوض بمجموع 390 درجة، وبنسبة نجاح 95,22 %، والثالث الطالبة سلمى محمد شوقي أحمد، بمجموع 388 درجة، بنسبة 94,63%، والمركز الثالث مكرر الطالبة إسراء إبراهيم محمد أحمد بمجموع 388 درجة، بنسبة 94,63%.

وجاء في المركز الرابع الطالب محمد أحمد محمد عبد المنعم، بمجموع 385 درجة، بنسبة 93,90%، والخامس الطالبة آلاء ياسر عبد الرحمن عبد العال، بمجموع 384 درجة، بنسبة 93,62%، والخامس مكرر الطالبة فاطمة محمد أحمد أحمد نوح، بمجموع 384 درجة، بنسبة 93,62%، والخامس مكرر أيضا الطالبة سمر نزيه فرج عطية الصابر عرعاص، بمجموع 384 درجة، بنسبة 93,62%، والسادس الطالب محمد أشرف سعد محمد أبو سالم، بمجموع 382 درجة، بنسبة 93,17%، والسابع الطالب محمد نبيل محمد حسين، بمجموع 381 درجة، بنسبة 92,93%، والسابع مكرر كل من الطالبة أميرة محمد شعبان حسانين مبروك، بمجموع 384 درجة، بنسبة 93,62%، والطالب عبد الرحمن هشام الغريب محمد الشيخ، بمجموع 384 درجة، بنسبة 93,62%، والطالب عبد الرحمن محمد حمزة الفيتوري، بمجموع 384 درجة، بنسبة 93,62%، والطالب خالد محمد عبد الهادي محمد، بمجموع 384 درجة، بنسبة 93,62%، والطالبة سندس خليفة خميس عابد.

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة محافظة مطروح

وأشار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، إلى ترتيب أوائل الشعبة العلمي رياضيات على مستوى محافظة مطروح هذا العام، وجاء في المركز الأول الطالبة أروى عبد الغني عبد الجواد عبد الغني عمارة، بمجموع 396 درجة، بنسبة 96,59%، والثاني الطالبة سارة حاتم رشاد السيد عجبية، بمجموع 383 درجة، بنسبة 93,41%، والثالث الطالب فرج أحمد محمود محمد حبون، بمجموع 382 درجة، بنسبة 93,17%، والثالث مكرر الطالب محمد محمود محمد محمود، بمجموع 382 درجة، بنسبة 93,17%، والرابع الطالب حمدي حميدة مصيبع أبو زريبة، بمجموع 376 درجة، بنسبة 91,71%.

وجاء في المركز الخامس الطالب أحمد على حسن علي العشماوي، بمجموع 372 درجة، بنسبة 90,73%، والسادس الطالب أبوزيد عيسى عبد المنعم أبو زيد، بمجموع 363 درجة، بنسبة 88,54%، والسادس مكرر لكل من الطالب يوسف عمر أحمد مادي، والطالب بن إدريس أحمد عمر محمد، بمجموع 363 درجة، بنسبة 88,54%، والسابع الطالب عبد الرحمن محمد فاروق أبو زيد، بمجموع 355 درجة، بنسبة 86,59%.

أوائل الثانوية العامة أدبي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ترتيب أوائل الشعبة الأدبية، إذ حصلت الطالبة شهد محمد زهدي آدم على المركز الأول بمجموع 358 درجة، بنسبة 87,32%، والثانية الطالبة شهد إبراهيم فاروق الهاروني، بمجموع 356 درجة، بنسبة 86,83%، والثالث الطالبة بسملة السيد فكري محمود، بمجموع 355 درجة، بنسبة 86,59%، والرابع الطالبة هدى فايز عوض عبدالقادر، بمجموع 347 درجة، بنسبة 84,63%، والخامس الطالبة روتاج فتحى مختار نصيب، بمجموع 345 درجة، بنسبة 84,15%.

وفي المركز السادس جاءت الطالبة مرثا أنور السادات زكريا جاد السيد، بمجموع 341 درجة، بنسبة 83,17%، والسابع الطالبة ريتاج علي حسن علي، بمجموع 336 درجة، بنسبة 81,95%، والثامن الطالب صبحي عادل صبحي حبيب، بمجموع 335 درجة، بنسبة 81,71%، والثامن مكرر لكل من الطالبة إسراء ممدوح علي عبد الباقي، والطالب عبد الرحمن أحمد علي مصطفى عبد الرحمن، بمجموع 335 درجة، بنسبة 81,71%.