مواعيد اختبارات القدرات للطلاب المحولين إلى تمريض الإسكندرية 2022

أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، تخصيص يوم الإثنين الموافق 29 أغسطس الجاري، لعقد اختبار القدرات للطلاب المحولين من الكليات غير المناظرة التابعة لجامعة الإسكندرية، إلى الكلية والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2022-2023 على أن تُعقد الاختبارات للطلاب المحولين بمقر كلية التمريض في سموحة.

شروط القبول بكلية التمريض جامعة الإسكندرية

بحسب ما أعلنته كلية التمريض جامعة الإسكندرية، عن شروط قبول التحويل، كان الشرط الأساسي أن يستوفى المتقدم الحصول على الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، بالحد الأدنى للمجموع الذي قبلته الكلية أو المعهد في نفس العام، بالإضافة إلى ذلك يقوم الطالب الراغب فى التحويل بإنهاء كل أوراقه قبل موعد الاختبار.

أوراق التحويل لكلية التمريض

- التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شئون الطلاب، مع تقديم كل الأوراق المطلوبة (صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة - بيان حالة من الكلية - طلب تحويل من شئون الطلاب) .

- دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية (فوري - ممكن - أمان - وغيرها)، مع إحضار إيصال الدفع.

- التوجه للكلية في الموعد المحدد «الساعة الثامنة صباحا»، لاختبار القدرات ومتابعة النتيجة على صفحة الكلية الرسمية.

السداد الإلكتروني لخدمات جامعة الإسكندرية

وفرت جامعة الإسكندرية، آلية السداد الإلكتروني عبر هذا الرابط، مطالبة بمراعاة عدة نقاط أثناء عملية تسجيل حافظة سداد الخدمات:

- اختر الكلية التي ترغب في سداد الرسوم لصالحها.

- اختر الخدمة التي تريد سداد الرسوم الخاصة بها.

- اكتب بياناتك مطابقة تماما، لما هو وراد في بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

- عقب إنهاء عملية تسجيل حافظة رسوم الخدمة، يتم طباعة حافظة الرسوم أو الاحتفاظ بها إلكترونيا على هاتفك.