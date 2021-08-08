اختبار قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

انطلق، اليوم، اختبار قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض أو المعهد الفني للتمريض بالإسكندرية للعام الجامعى 2021 – 2022، وذلك حتى الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري.

وتنشر «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة لخوض اختبار قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع استقبال الطلاب الذي يتم وفقًا للتاريخ والمكان المحددين من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد التسجيل على موقع التنسيق، والذي يرغب في خوضه أعداد كبيرة من الطلاب، ما دفع المسؤولين لمد موعد اختبارات القدرات على مدار أسبوعين لاستقبال أكبر عدد ممكن من الطلاب، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

شروط اختبار قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية

- التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة استمارة التسجيل.

- السداد من خلال الدخول على لينك الدفع الإلكتروني الموجود على صفحة الكلية، مع طباعة إيصال السداد.

- على الطالب التوجه إلى مقر الوحدات العلاجيه بالمجمع النظري لإحضار إيصال بمبلغ 90 جنيهًا مقابل الكشف الطبي.

- يتوجه الطالب لمقر كلية التمريض في «9 شارع ادمون فيرمون – سموحة» في التاريخ المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الساعة 8 صباحا بمقر الكلية.

- على الطالب إحضار ملف يحتوي على الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لخوض اختبار قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية

- استمارة التسجيل مطبوعة من على موقع التنسيق.

- إيصال السداد وصورة منه.

- أصل بطاقة الرقم القومي «للاطلاع»، ونسختان منها.

- أصل رقم جلوس الثانوية العامة «للإطلاع»، ونسختان منه.

- 3 صور شخصية للطالب.

- أدوات مكتبية «قلم رصاص 2B- ممحاة- قلم جاف».