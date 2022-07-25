اختبارات قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية.. الموعد وطريقة التقديم 

تتجه الأعين نحو اختبارات قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية، حيث يرغب عدد من طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها، ما جعلهم يرغبون في معرفة موعد التقديم الإلكتروني بالإضافة موعد حضور الاختبارات ناهيك عن معلومات عامة حول الكلية من حيث نظام الدراسة والأقسام الخاصة بها.

موعد اختبارات كلية التمريض جامعة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته كلية التمريض جامعة الإسكندرية، فإن اليوم تم انطلاق تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، فيما تقرر بدء اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة الإسكندرية من الخميس المقبل الموافق 28 يوليو الجاري على أن يكون الحضور يكون في الساعة 8 صباحا.

كما شددت الكلية على الطلاب ضرورة الحضور في اليوم المحدد لاختبار القدرات من قبل مكتب التنسيق قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

عنوان كلية التمريض جامعة الإسكندرية

مع الوقت الراهن يعد عنوان كلية التمريض جامعة الإسكندرية، أحد أهم مطالب طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بامتحانات القدرات بها وفقا للموعد المعلن، وهي التي تقع في شارع إدموند فريمون بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

أقسام كلية التمريض جامعة الإسكندرية

وتتميز كلية التمريض جامعة الإسكندرية بوجود 10 أقسام في مختلف التخصصات الطبية من أجل تقديم خريج قادر على مساعدة المرضى في مختلف الجوانب، وهي كالآتي:

- التمريض الباطنى والجراحى

- تمريض العناية الحرجة والطوارئ

- تمريض الإطفال

- تمريض المسنين

- إدارة التمريض

- التمريض النفسى والصحة النفسية

- تمريض صحة المجتمع

- تمريض عام

- أمراض النساء والتوليد

- تعليم التمريض