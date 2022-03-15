العائدون من أوكرانيا يقدمون أوراق التحويل للدراسة في مصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الطلاب العائدون من أوكرانيا يقدمون أوراق التحويل للدراسة في مصر»، حيث بدأ الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا، التوافد على مقار وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.

الالتزام بالضوابط المتعلقة بإحضار الأوراق الثبوتية للطلاب

وذكر التقرير، أنّ الحكومة أكدت أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بإحضار الأوراق الثبوتية، مثل جواز سفر مسجلا عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير عام 2022، وأيضا إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

مساعد الطلاب العائدين في ظروف استثنائية

وتابع التقرير، أنّ الدولة تعمل على مساعدة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا، كما تسعى إلى تحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذلك فإنّ البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت الأماكن الشاغرة بالكليات في الجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

إقبالاً كبيرًا من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا على الجامعات المصرية

وشهد مقر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج الأيام الماضية إقبالا كبيرًا من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال دراستهم داخل الجامعات الأهلية والخاصة للالتحاق بالأماكن الشاغرة بالكليات والجامعات الأهلية والخاصة، وذلك لمدة أسبوعين، شرط التسجيل على رابط الاستمارة الموحدة.