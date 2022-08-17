رئيس الوزراء: مشروعات مبادرة حياة كريمة على رأس أولويات الدولة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى محافظة الاسكندرية، استهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، والعميد أحمد زكي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروعات حياة كريمة

وأكد رئيس الوزراء، أنّ مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث تحرص على متابعة سير مشروعات المبادرة الرئاسية المهمة في جميع المحافظات، للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمضي في تنفيذ المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة أبناء الوطن.

86 مشروعا لخدمة 135 ألف شخص

واستمع مدبولي، إلى شرح حول مشروعات «حياة كريمة» التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية، حيث أكد اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة، أنّ الهيئة تنفذ 86 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية في 4 قرى، و45 تابعا، بمركز برج العرب بالإسكندرية، تخدم نحو 135 ألف شخص من أبناء المركز.

ولفت إلى الانتهاء من 27 مشروعا حتى الآن، بنسبة تنفيذ تصل إلى 68%، وجار استكمال باقى المشروعات، حيث تأتي المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والصحة، والشباب والرياضة، والزراعة، والطرق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، سير العمل بمشروع مجمع الخدمات بالقرية، واستمع إلى شرح من العميد أحمد زكي، الذي أوضح أنّ نسبة تنفيذ المجمع بلغت 100%، حيث بدأت الأعمال في أغسطس 2021، ومن المخطط الانتهاء منها بنهاية الشهر الحالي وتسليمه، مشيرا إلى أنّ مبنى مجمع الخدمات يضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ووحدة محلية، ومجلسا محليا.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع وحدة طب الأسرة بقرية أبو صير، حيث أوضح رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، أنّ المشروع يقوم على رفع كفاءة مبنيين، الأول يضم مبنى العيادات، والثاني لمبيت الأطقم الطبية، لافتا إلى أنّ نسبة تنفيذها بلغت 100%، حيث بدأت الأعمال في سبتمبر 2021 وتم التسليم بالفعل، كما تابع رئيس الوزراء تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية بالوحدة.

وتفقد مدبولي، مشروع إنشاء رافع مياه قرية أبو صير، حيث أشار العميد أحمد زكي، إلى أنّ نسبة تنفيذ المشروع تبلغ 95%، وبدأت الأعمال في يوليو 2021، وقاربت على الانتهاء فيما يخص الشقين الإنشائي، والإلكتروميكانيك.

وأضاف أنّ رافع المياه سيخدم نحو 10 آلاف نسمة، ويقام على مساحة نحو 1200 م2، وسيتم تسليم المشروع خلال هذا الأسبوع، حيث جرى توريد الطلمبات الخاصة بها وتركيبها، ويتكون المشروع من خزان سعة 2000 م3، وعنبر طلمبات، ومبنى محول، وفيما يخص المواصفات الكهروميكانيكية، فبها ونش علوى حمولة 3 طن، وعدد 2 طلمبة غاطسة، وعدد 3 طلمبة أفقية طاردة مركزية، ومحول بقدرة 400 كيلوفولت.