تعرف على نتيجة تنسيق كلية طب جامعة سوهاج 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق الكليات في الجامعات الحكومية المصرية للعام الدراسي الجديد، 2022/2023، ومن بينها كلية طب جامعة سوهاج، والتي يبحث عنها آلاف الطلاب من خريجي الثانوية العامة ممن نسقوا إليها خلال المرحلة الأولى عن درجات القبول في طب سوهاج، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة سوهاج 2022.

وبحسب نتيجة تنسيق كليات الطب العام الدراسي الجديد 2022-2023، جاء تنسيق كلية طب جامعة سوهاج 2022 بدرجة قبول 386 درجة، وتحتلف درجات تنسيق كليات الطب بين الجامعات الحكومية، بحسب الأماكن الشاغرة وتوزيع الطلاب الجغرافي.

تنسيق كلية طب جامعة سوهاج

وبحسب نتيجة تنسيق وزارة التعليم العالي للمرحلة الأولى للعام الماضي 2021-2022 جاء تنسيق كلية طب جامعة سوهاج في الترتيب بين كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية، وكانت درجة القبول لتنسيق كلية طب جامعة سوهاج في محافظة سوهاج 376 درجة، بنسبة مئوية 91.7%.

أقسام كلية طب بشري جامعة سوهاج

تخرج من كلية طب جامعة سوهاج، الدفعة العاشرة العام الحالي 2022، ويوجد بكلية طب بشري سوهاج، العديد من الأقسام الدراسية تدرس على مدار السنوات وبحسب التخصصات وتنقسم إلى:

- طب الأمراض الباطنية

- تخصص المناطق الحارة والجهاز الهضمي

- تخصص طب الكيمياء الحيوية الطبية

- تخصص طب الصحة العامة وطب المجتمع

- تخصص طب الأمراض الجلدية والتناسلية

- طب الأشعة التشخيصية

- تخصص طب الباثولوجيا الإكلينيكية

- تخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

- تخصص طب جراحة المخ والأعصاب

- تخصص طب أمراض النساء والتوليد