تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. إعلان تفاصيل الحد الأدنى قريبا

تنسيق الجامعات الأهلية 2023، ينتظره العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية لطلاب الشعب العلمية والأدبية والتي قاربت على الانتهاء، فالجامعات الأهلية أعلنت عن تفاصيل مصروفاتها والمنح الدراسية التي تقدمها للطلاب في العام الدراسي الجديد في مختلف المجالات ويتبقى التنسيق والحدود الدنيا.

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، أن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 سيتم إعلان تفاصيله قريباً في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، موضحاً أن التنسيق يشمل تحديد الحدود الدنيا لكل كلية من كليات الجامعات الأهلية، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الجامعات لا تهدف للربح لكنها تهتم بتخريج جيل قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل.

تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وأضاف «شعيرة» لـ«الوطن»، أن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 يشمل تحديد الأعداد المقرر قبولها في الجامعات، لافتاً إلى أنه يتم حالياً الاستعداد المكثف للعام الدراسي الجديد من خلال تجهيز الكليات لاستقبال أعمال التقديم وإجراء الاختبارات المطلوبة.

وأكد منسق الجامعات الأهلية، أن 12 ألف طالب سيتم اختبارهم قريباً وانتهوا من أعمال التسجيل، موضحاً أن أعمال الاختبارات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022، سيتم تحديده أيضاً ضمن تنسيق الجامعات الأهلية، وتقدم الجامعات مجموعة من البرامج المتخصصة للعام الدراسي الجديد ومنح دراسية في مختلف المجالات لطلاب الثانوية العامة 2022، بحسب ما أعلن عنه الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة.

الجامعات الأهلية 2023

-جامعة الملك سلمان الدولية.

-جامعة العلمين الدولية.

-جامعة المنصورة الدولية.

-جامعة الجلالة الدولية.

الجامعات الأهلية الجديدة:

-جامعة بني سويف الأهلية.

-جامعة حلوان الأهلية الجديدة.

-جامعة المنيا الأهلية الجديدة.

-جامعة المنوفية الأهلية الجديدة.

-جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة.

-جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

-جامعة شرق بورسعيد الأهلية الجديدة.

-جامعة أسيوط الأهلية الجديدة.

-جامعة قنا الأهلية الجديدة.

-جامعة المنصورة الأهلية الجديدة.

- جامعة بنها الأهلية الجديدة.

-جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة.