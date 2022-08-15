يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عن رابط تسجيل الرغبات وموعد انتهاء المرحلة الأولى فى تنسيق القبول بالجامعات 2022، لتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لخريجي الثانوية العامة، بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الماضي الموافق 11 أغسطس 2022 حتى غدًا الثلاثاء 16 أغسطس 2022، فى تمام الساعة 7 مساءا، وذلك لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 89.02% فأكثر، ولطلاب الشعبة الهندسية الحاصلين على 83.17%، والشعبة الأدبية الحاصلين على 64.51% فأكثر.

انتهاء المرحلة الأولى فى تنسيق الجامعات غدا

وعن رابط تسجيل الرغبات وموعد انتهاء المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات، أوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّه تمّ مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية يومًا إضافيًا، على أن ينتهى مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، بدلا من اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022، مشيرة إلى أنَّه يتمّ التقديم على موقع التنسيق من خلال هذا الرابط.

رابط تسجيل الرغبات فى تنسيق القبول بالجامعات

وتزامنًا مع بحث الطلاب عن رابط تسجيل الرغبات وموعد انتهاء المرحلة الأولى، أشارت وزارة التعليم العالي في بيان لها، إلى أنَّ تسجيل رغبات الطلاب يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بالمجان عبر هذا الموقع.

107 آلاف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه يتم التقديم من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وكذلك من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، لافتا إلى أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أنَّ موقع التنسيق سيتمّ إغلاقه فى تمام الساعة 7 مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.