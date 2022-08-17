وزير قطاع الأعمال العام يبدأ سلسلة لقاءات مع قيادات الشركات القابضة

بدأ المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة لقاءات مع قيادات الشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي استهلها باجتماع مع المحاسب عمادالدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وشهد الاجتماع استعراض محفظة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي تتنوع أنشطة شركاتها التابعة بين قطاعات الأسمدة والكيماويات والتعدين والإطارات ومستلزمات وسائل النقل والورق والتبغ والأحذية والإضاءة، إلى جانب مؤشرات أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرز مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية.

تطوير شركة كيما بأسوان

وفيما يخص قطاع الأسمدة، جرى مناقشة الموقف الحالي لمشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة حيث يجري تحديد الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتقييم الحالة الفنية للمصانع بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بأسوان بإنشاء وحدة حامض النيتريك.

وتناول اللقاء مستجدات مشروع تدشين مصنع حديث لتصنيع الفلنكات الخرسانية بشركة سيجوارت، وتطوير شركة راكتا لصناعة الورق في ضوء الدراسة التي أعدها استشاري هندي، حيث يجري إعداد كراسة الشروط لطرحها على المستثمرين للشراكة في تطوير المصنع، إلى جانب مشروع التوسع في إنتاج الإطارات للجرارات الزراعية من خلال شركة النقل والهندسة.

الاستثمار في الموارد البشرية

وفي هذا الإطار، شدد الوزير محمود عصمت، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وتعظيم الاستفادة من طاقتها ورفع كفاءتها وقدراتها بشكل دوري.