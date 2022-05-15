«الصناعات الكيماوية» ترحب بخطة الحكومة: ننتظر التنفيذ على أرض الواقع

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع BOT، أو طرحها بتكلفة المرافق، جميعها أمور جيدة جدا للمستثمرين، موضحًا أن الأهم تنفيذها، وتحديد تلك المناطق الصناعية التي ستطرح فيها، وذلك خلال تعليقه على مخرجات المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة.

وأضاف الجبلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة ON: «حق الانفتاع مهم جدا بالنسبة للاستثمار والصناعة في طرح الأراضي، لكن المشكلة التي قد تجابهنا، هي في نقطة الحصول على تمويل بنكي، إذ أنّ كثير من المصارف لا تمول مشروعات قائمة على أراضي لا يملكها المستثمر، حيث إنّ حق الانتفاع رغم أهميته لا يمثل ملكية مطلقة للمستثمر».

تعديل نظام التمويل البنكي

طالب، بضرورة تعديل نظام التمويل البنكي في هذا الصدد: «ده موضوع لازم يدرس ويعدل، لأنه لطالما ظل عقبة في طريق تمويل المشروعات بنكيًا»، كما تطرق إلى طرح أراضي أو مشروعات في المدن الصناعية التنمية للجيل الرابع، ومنحها إعفاءات ضريبية، مشددًا على أهمية تحديد هذه المناطق.

رفع سعر الفائدة

علق الجبلي على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء، بشأن رفع أسعار الفائدة، تماشيا مع الاتجاه العالمي، وأنه من الوارد حدوثه مع ترك اختيار التوقيت للبنك المركزي: «هناك مبادرة للقطاع الصناعي، وهي مبادرة تمويلية بفائدة 8% للصناعات، التي أسهمت كثيرا في حلحلة أزمات التمويل، وأطالب مع الاتجاه لرفع أسعار الفائدة أن لاتزد مثل هذه المبادرات بنسب كبيرة في سعر الفائدة».