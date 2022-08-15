«القرار الصعب».. وزير قطاع الأعمال الجديد يطلب تأجيل «تصفية شركة الكوك»

قال سيد الطيب، رئيس شركة النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن تأجيل البت في تصفية شركة «الكوك» عبر الجمعية العامة غير العادية اليوم لمدة ثلاثة أسابيع، يأتي في إطار إجراء مزيد من الدراسات حول جدوى قرار التصفية.

وزير قطاع الأعمال العام

وأوضح «الطيب»، لـ«الوطن»، أنه كان من المفترض انعقاد الجمعية العامة غير العادية ظهر اليوم، واستدرك «لكن طلب وزير قطاع الأعمال العام الجديد محمود عصمت تأجيل انعقادها لمدة 3 أسابيع لمنحه مزيدا من الوقت لدراسة القرار الصعب».

مقاييس ومواصفات التصفية

وأضاف الطيب أن مقاييس ومواصفات التصفية وفقا للقانون لا تنطبق على شركة النصر الكوك إذ أن القانون ينص على اتخاذ قرار التصفية في حال استمرار الشركة في تحقيق الخسائر لثلاث سنوات متتالية وهذا لم يحدث مع النصر الكوك على الإطلاق وفقا للقوائم المالية للشركة.

وتابع أن الشركة لا تزال تتلقى عقودا لتصدير الكوك وكان آخرها من الجزائر التي طلبت التعاقد مع الشركة لمدة 10 سنوات على استيراد الكوك من مصر بمعدل 500 ألف طن سنويا بخلاف عقود التصدير الأخرى.

شركة النصر الكوك

وبدأت شركة النصر الكوك الإنتاج للمرة الأولى في عام 1964 معتمدة بشكل كبير على تصدير منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم «الكوك» في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت إنتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرناً بطاقة إنتاجية تصل إلى 328 ألف طن من فحم «الكوك»، دشنت الشركة بطارية أخرى بطاقة الأولى نفسها عام 1974 قبل أن يصل عدد البطاريات إلى أربع مع منتصف فترة التسعينيات.

يذكر أن المهندس صلاح حسين، رئيس قطاع المصانع بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، قال في تصريحات سابقة، إن ارتباط الكوك بشركة الحديد والصلب، عطلها عن عملية البحث عن أسواق أخرى، من أجل التوسع في التصدير.