خبير: شركات قطاع الأسمدة والبتروكيماويات حققت أرباحا جيدة في البورصة

يعد قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أبرز القطاعات في السوق المصرية، لما يقدمه هذا القطاع من منتجات ذات أهمية كبيرة للمواطن المصري بشكل عام، والمزارع المصري بشكل خاص، فضلًا عن الشركات الكبيرة التي يضمها القطاع.

أفضل القطاعات التي حققت نموًا

ويقول محمود عطا خبير أسواق المال، أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أفضل القطاعات التي حققت نموًا في معدلات الربحية خلال العامين الماضيين بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم؛ منذ أزمة كورونا ومرورًا بارتفاع معلات التضخم لمستويات قياسية عالميًا.

مصر تمتلك كيانات عملاقة في هذه الصناعة

وأضاف «عطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا يعود إلى استراتيجية هذه الصناعة وما تملكه مصر من كيانات عملاقة في هذة الصناعة، وبالنظر إلى هذا القطاع داخل البورصة المصرية نجد أن الشركات المدرجة داخل هذا القطاع حققت معدلات نموًا في الأرباح إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري.

أرباح شركات القطاع في البورصة

أشار خبير أسواق المالي إلى أن بعض الشركات داخل القطاع مثل شركة ابو قير للأسمدة حققت معدل نمواً في الأرباح إيجابي بمقدار 158% حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 9.05 مليار جنيه مقارنة مع 3.51 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى نحو 16 مليار جنيه مقارنة مع 8.84 مليار جنيه عن عام المقارنة.

شركة المالية والصناعة

وتابع «عطا»، أنه بالنظر أيضًا إلى شركة المالية والصناعة فإنها حققت نموًا في الأرباح بلغ 562% حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 247.42 مليون جنيه في الفترة من يناير حتي يونيو 2022، مقارنة مع 37.39 مليار جنيه عن فترة المقارنة، وأيضًا حققت شركة سماد _ مصر "إيجيفرت" صافي ربح بلغ 1.96 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر عن نفس الفترة بلغ 465 ألف جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويري عطا أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات قد يصبح من أكثر القطاعات النشطة خلال الفترات القادمة داخل البورصة المصرية، نظرًا لأن غالبية الأسعار الخاصة بالأسهم المدرجة بهذا القطاع داخل البورصة المصرية مازالت تتداول بأقل من قيمها العادلة بكثير.