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بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023 غدا

كتب:

كريم روماني
12:24 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنّ المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023، تنطلق غدا الخميس.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأشار وزير التعليم العالي، إلى استمرار تلقي طلبات تنسيق المرحلة الثانية حتى يوم الإثنين المقبل 22 أغسطس، كنهاية للمرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات والمعاهد.

وأضاف وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنّ عدد طلاب الشعبة العلمية المقرر تقديمهم في المرحلة الثانية، يبلغ عددهم 269 ألفا و202 طالب، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 45 ألفا و908 طلاب.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.