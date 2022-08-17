بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023 غدا

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنّ المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023، تنطلق غدا الخميس.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأشار وزير التعليم العالي، إلى استمرار تلقي طلبات تنسيق المرحلة الثانية حتى يوم الإثنين المقبل 22 أغسطس، كنهاية للمرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات والمعاهد.

وأضاف وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنّ عدد طلاب الشعبة العلمية المقرر تقديمهم في المرحلة الثانية، يبلغ عددهم 269 ألفا و202 طالب، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 45 ألفا و908 طلاب.