«التعليم العالي» تعلن الحدود الدنيا للقبول بالكليات.. أدبي وعلمي

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالمرحلة الأولى «الشعبة العلمية» جاء كالتالي: «الطب 375.6 درجة أي 91.60%، طب الأسنان 374.5 درجة أي 91.34%، العلاج الطبيعي 372 درجة أي 90.73%، الصيدلة 369 درجة أي 90.00%، بينما الهندسة 343 درجة أي 83.65%».

وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وأوضح أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالمرحلة الأولى الشعبة الأدبية، جاءت بالشكل التالي «الاقتصاد والعلوم السياسية 340 درجة أي 82.92%، الألسن 329 درجة أي 80.24%، الإعلام 316 درجة أي 77.03%، الآثار 315 درجة أي 76.82%، الفنون الجميلة 282 درجة أي 68.78%».