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وزير التعليم العالي: تنسيق الطب 91.6%.. والصيدلة 90%

كتب:

توفيق شعبان
12:13 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، حيث جاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.6%، و91.34% لطب الأسنان، و90.73% للعلاج الطبيعي، و90% للصيدلة.

تنسيق الكليات 2022.. 83.65% للهندسة

وقال عاشور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنّ تنسيق الكليات 2022، بحد أدنى 83.65% للهندسة.

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بقلم توفيق شعبان