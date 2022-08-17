وزير التعليم العالي: تنسيق الطب 91.6%.. والصيدلة 90%

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، حيث جاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.6%، و91.34% لطب الأسنان، و90.73% للعلاج الطبيعي، و90% للصيدلة.

تنسيق الكليات 2022.. 83.65% للهندسة

وقال عاشور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنّ تنسيق الكليات 2022، بحد أدنى 83.65% للهندسة.