وزير التعليم العالي: الحد الأدنى للهندسة 83.65% والاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنَّ الحد الأدنى 83.65%، فيما بلغ الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90.73%.

الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90.73%

وأوضح وزير التعليم العالي، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أن الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%.