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وزير التعليم العالي: الحد الأدنى للهندسة 83.65% والاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%

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كريم روماني
12:13 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنَّ الحد الأدنى 83.65%، فيما بلغ الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90.73%.

الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90.73%

وأوضح وزير التعليم العالي، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أن الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.