نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022.. الأوراق المطلوبة

كشف إعلان نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022، عن وجود أماكن شاغرة بالكلية خلال المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2022، إذ من المتوقع أن تقبل الكلية الطلاب من أصحاب الدرجات 357 درجة من شعبة علمي علوم في الثانوية العامة، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي اليوم، ضمن إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022.

نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022

وتأتي الأوراق المطلوبة للتقديم بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2022، كالتالي:

- طلب الكشف الطبي.

- طلب الالتحاق.

- إيصالات سداد المصاريف، حيث يتم السداد بالفيزا وليس نقـدا.

- يلتزم الطالب مواليد 2004 بتسليم نموذج 2 جند / 6 جند.

وتهدف كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية، إلى تقديم الدعم للطلاب في مرحلة البكالوريوس والعمل على كفاءة الموارد البشرية والمادية وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات للتسهيل على متخذي القرارات، بالإضافة إلى ربط الكلية بالمجتمع المحيط ومتطلباته وإقامة علاقات إقليمية ودولية.

أقسام كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية

وتحوي كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية على عدة أقسام مختلفة وهي:

الأدوية البيطرية

الأنسجة والخلايا

التشريح وعلم الأجنة

التغذية والتغذية الإكلينيكية

الجراحة

الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية

الرقابة الصحية على الأغذية

الصحة والأمراض المشتركة

الطب الشرعي والسموم

الطفيليات

الفسيولوجيا

الكيمياء

الميكروبيولوجيا

الولادة

أمراض الدواجن والأسماك

طب الحيوان

الباثولوجيا