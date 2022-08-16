كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية.. الأوراق المطلوبة للتقديم 

كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، واحدة من أكثر الكليات إقبالًا هذا العام من طلاب الثانوية العامة كونها كلية مميزة بها عدد من البرامج التي تؤهل طلابها لشغل وظائف عدة عقب التخرج، والتي تهدف إلى تحليل البيانات في عدد كبير من المجالات.

أوراق التقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية

ونظرًا لإقبال الطلاب على كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2022/2023، وذلك وفقًا لما أعلنته الكلية عبر موقعها الرسمي للطلاب الذين سوف يلتحقون بها، عقب إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022، وهي كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الميلاد المائية + 3 صورة شهادة الميلاد المائية.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية للطالب.

- شهادة 2 جند أو 6 جند للطلاب الذكور وذلك من قسم الشرطة التابع لمحل السكن.

أوراق داخلية لكلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية

ولم تقتصر الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية، على ذلك فحسب، بل إن هناك أوراق أخرى مطلوبة تسمى أوراق داخلية في الكلية يتم إلتحاقها بملف الطالب، والتي تتم فور التحاق الطلاب الجدد بالكلية وهي كالتالي:

- طلب الكشف الطبي.

- طلب الالتحاق.

- إيصالات سداد المصاريف، حيث يتم السداد بالفيزا وليس نقـدا.

معلومات مهمة خلال تقديم الأوراق

وأكدت كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية، على ضرورة إلتزام الطالب مواليد 2004، وما أدنها بتسليم نموذج 2 جند أو 6 جند، مؤكدين أنه لن يتم إستلام ملف الطالب من قبل الكلية في حالة نقص أي من المستندات المطلوبة.

برامج كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية

- برنامج تحليلات الأعمال.

- تحليل ونمذجة عمليات الأعمال.

- ابتكار حلول تجميع البيانات مبنية على الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا.

- بناء مستودعات البيانات من مصادر مختلفة من البيانات.

- استخدام الطرق المختلفة لتحليل البيانات لدعم القرارات في مؤسسات الأعمال.

- توطين وإدارة نظم المعلومات بما في ذلك الشق القانوني لدعم التحول الرقمي.

- تحليل البيانات في القطاعات المختلفة ذات القدرة الكبيرة على توليد البيانات مثل التسويق الرقمي، والتجارة الالكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية.

- تطوير حلول ومنتجات مبنية على تكنولوجيا تحليل البيانات لتمثل نواة لمشروعات جديدة.