50 منحة دراسات عليا في «طب بيطري الإسكندرية».. الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، فتح باب التسجيل لـ50 منحة للباحثين في الدراسات العليا لكل درجة علمية، سواء دبلوم وماجستير أو دكتوراه، والتقديم بمقر الكلية في أبيس، بداية من يوم 1 أغسطس وحتى يوم 20 أغسطس.

الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم في المنحة

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية ما يلي:

- شهادة البكالوريوس

- شهادة الميلاد

- شهادة تقديرات في حالة التسجيل للماجستير أو الدكتوراه

إقرار من النقابة في حال إذا كان الطالب لا يعمل

- موافقة جهة العمل إذا كان الطالب يعمل في الحكومة

- عدد 6 صور شخصية حديثة

- صورة بطاقة الرقم القومي

- الموقف من التجنيد للذكور

- وجوب قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ما يفيد تحديد مستوى اللغة الأجنبية عند التقدم للالتحاق بالدراسات العليا (ماجستير ـ دكتوراه) بالكلية، ولا يتم مطالبة طلاب درجة الدكتوراه بإعادة التقدم بما يفيد تحديد مستوى اللغة الأجنبية طالما قاموا بتقديمه في مرحلة الماجستير طبقاً لقرار مجلس الكلية بتاريخ 7/4/2018.

اجتياز اختبارات اللغة الأجنبية

ـ يحدد مستوى اللغة الأجنبية بأحد اختبارات اللغة الآتية:

- 450 درجة لـTOEFL PBT or TOEFL ITP

ـ 5 درجات لـILETS

- 45 درجة لـTOEFL IBT

ـ اجتياز امتحان AUEPT الصادر من مراكز اللغة الإنجليزية بالجامعة، بنسبة لا تقل عن 50%.

- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا قبول أي مستوى من مستويات اللغة المذكورة بعاليه.

- بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين، لا بد من تقديم ما يفيد اجتياز أحد المستويات الثلاثة الأولى، ولا ينطبق عليهم المستوى الرابع AUEPT.

تفاصيل مصروفات الدراسات العليا قبل تخفيض المنحة وبعدها

وقالت كلية الطب البيطري إن رسوم الدبلومات للساعات المعتمدة قبل تخفيص المنحة 7200 جنيه، وبعد التخفيض أصبحت رسوم الدبلومة 3600 جنيه، وبالنسبة لرسوم درجة الماجستير كانت قبل المنحة 9900 جنيه، بينما أصبحت بعد التخفيض 4500، والدكتوراه قبل التخفيض 14400 جنيه، وأصبحت 7200، كما أن سعر الساعة المعتمدة قبل المنحة 300 جنيه وبعد المنحة أصبحت 150 جنيهًا.

الأقسام الخاصة بكلية الطب البيطري

وتضم كلية الطب البيطري عدة أقسام، وهي:

1- التشريح وعلم الأجنة

2- الأنسجة والخلايا

3- الفسيولوجيا

4- الأدوية البيطرية

5- الكيمياء الحيوية

6- الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية

7- التغذية والتغذية الإكلينيكية البيطرية

8- الرقابة الصحية على الأغذية

9- الميكروبيولوجيا

10- صحة الحيوان والأمراض المشتركة

11- الطفيليات

12- أمراض الدواجن والأسماك

13- الولادة

14- الجراحة

15- طب الحيوان

16- الطب الشرعي والسموم والإجراءات البيطرية

17- الباثولوجيا