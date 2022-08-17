الكليات المتبقية لـ تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022-2023.. منها «علوم» و«ألسن»

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ عدد الكليات المتبقية بتنسيق المرحلة الثانية علمي 2022-2023، يبلغ 1032 كلية.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022-2023، أنّ هناك 1023 كلية شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية، كما يلي:

موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2022

وأشار وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة غدا الخميس، وتستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس الحالي، من خلال رابط التنسيق من هنــا.

وتابع عاشور أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وعن تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، قال وزير التعليم العالي، إنّها انطلقت يوم الخميس الماضي وانتهت أمس الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، بإجمالي 117 ألفًا و198 طالبًا، وبحد أدني 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، وبحد أدنى لشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة أي بنسبة 83.17% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى بمجموع 264.5 درجة أي بنسبة 64.51% فأكثر.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ المرحلة الأولى تمت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات، مؤكدًا جاهزية جميع معامل التنسيق، لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، في مراحل التنسيق كافة.