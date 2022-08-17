الأماكن المتبقية لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق 2022-2023

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد 2022- 2023 تبدأ من غدٍ الخميس الموافق 18 أغسطس، وحتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس.

وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

ولفت أن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية كالتالي:

الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية

- طب بيطري

- تمريض

- علوم

- زراعة

- جامعات تكنولوجية

- حاسبات ومعلومات

- ذكاء اصطناعي

- اقتصاد وعلوم سياسية

- الألسن - الآثار

- الإعلام

- باقي الكليات النظرية

الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب شعبة الرياضيات

- حاسبات ومعلومات

- الذكاء الاصطناعي

- التخطيط العمراني

- فنون جميلة - عمارة

- جامعات تكنولوجية

- اقتصاد وعلوم سياسية

- الألسن

- الإعلام

- الآثار

- فنون تطبيقية

- باقي الكليات النظرية

الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

- كليات التربية

- كليات الآداب «نظام وانتساب»

- كليات الحقوق «نظام وانتساب»

- كلية السياحة والفنادق

- كليات الخدمة الاجتماعية