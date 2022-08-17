الأماكن الشاغرة لطلاب علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحا أنه توجد أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني وفنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية.

وأضاف وزير التعليم العالي في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنه توجد أماكن شاغرة أيضا لطلاب علمي رياضة للمرحلة الثانية في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية.