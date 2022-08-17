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الأماكن الشاغرة لطلاب علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية

كتب:

كريم روماني
12:21 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحا أنه توجد أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني وفنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية.

وأضاف وزير التعليم العالي في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنه توجد أماكن شاغرة أيضا لطلاب علمي رياضة للمرحلة الثانية في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.