أسعار الخضروات اليوم الخميس 18-8-2022 في الأسواق المحلية

أصدر سوق العبور، اليوم الخميس، بيانا بأسعار السلع الغذائية كافة، التي ما زالت تشهد استقرارًا، بسبب زيادة محاصيل الصيف المختلفة.

وينشر موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يواصل تقديمها يوميًا للقراء، أسعار الخضروات اليوم الخميس 18 أغسطس، في الأسواق المحلية وسوق العبور، كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

وحافظت أصناف الخضروات المختلفة على استقرار أسعارها بالسوق المحلية، كالآتي:

- سعر كيلو الخيار اليوم الخميس بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية اليوم 5.25 جنيه.

- سعر كيلو البصل تراوح بين 3 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي من النوع البلدي تراوح بين 6 و8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الأخضر والأحمر الحار سجل 10.5 جنيه.

- سعر كيلو الباذنجان الأسود اليوم تراوح بين 6 و8 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم اليوم سجل نحو 22 جنيهًا للبلدي.

- سعر كيلو الطماطم تراوح بين 5 و6 جنيهات اليوم.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار الخضروات اليوم في سوق العبور، وجاءت الأسعار للكيلو كالآتي:

- سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل تراوح ين جنيه و2.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس تراوح بين 2.75 و 4.5 جنيه.

- سعر كيلو الكوسة تراوح بين 4 و5.5 جنيه.

- سعر الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- سعر كيلو البامية تراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر كيلو الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الحامي الأخضر والأحمر البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

- سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- سعر الباذنجان والرومي ما بين 1.5 و2.5 جنيه.

- سعر الباذنجان الأبيض ما بين 1.5 و2.75 جنيه.