أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 17-8-2022 في الأسواق المحلية

أصدر سوق العبور كافة أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري، التي شهدت استقرارًا بعد موجة من التذبذب نتيجة استغلال البعض لعدم متابعة المواطنين للأسعار الحقيقية، وهو ما يدفع الكثير من السيدات للبحث عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية بشكل يومي.

واليوم الأربعاء الموافق 17أغسطس الجاري، ينشر موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها يوميًا للقراء، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

وحافظت أصناف الخضروات على استقرار أسعارها في السوق المحلية، لتسجل كالآتي:

- سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار نحو 10.5 جنيه.

- سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم سجل نحو 22 جنيهًا للبلدي و75 جنيهًا للمستورد.

- سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار في سوق العبور، وجاءت الأسعار للكيلو كالآتي:

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين جنيه و2.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس بين 2.75 و 4.5 جنيه.

- سعر كيلو الكوسة بين 4 و5.5 جنيه.

- سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

- سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 2 و4 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

- سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه، والرومي ما بين 1.5 و2.5 جنيه، والأبيض ما بين 1.5 و2.75 جنيه.