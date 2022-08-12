أسعار الخضروات اليوم الجمعة 12-8-2022 في الأسواق المحلية

تختلف أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة، ويهتم المواطنون بمتابعة الأسعار المختلفة مثل الخيار والطماطم والبصل والبطاطس وغيرها من الأنواع المختلفة، لأهميتها في كل بيت مصري، فهي تمد الجسم بالفيتامنيات المختلفة التي يحتاجها وتساعد على الحفاظ على الوزن.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في السوق المصرية وسوق العبور اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الثوم سجل نحو 22 جنيها للبلدي، وسجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، وسجلت الملوخية سعر 5.25جنيه.

سعر الطماطم في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، وسجل كيلو الفلفل الأخضر الحار 10 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي سجل سعر يتراوح 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور، حيث سجل سعر كيلو الطماطم بين 3 و5.5 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين، سعر الملوخية سجلت بين 2.5 و3.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و 4.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكوسة بين 3.5 حتى 6 جنيهات، أما البامية سجلت سعر يتراوح بين 16 جنيها حتى 22 جنيها، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 حتى 11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، واختلف سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 3.5 جنيهات.