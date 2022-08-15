أسعار الخضروات اليوم الاثنين 15-8-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات من السيدات عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم، والتي تعتبر من الأطعمة الرئيسية التي تتواجد على موائد المصريين، والتي شهدت استقرار معظم أصنافها في المحلات وأسواق الجملة حيث حافظت على نفس القيمة المادية منذ مطلع الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، ينشر موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها يوميًا للقراء، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

وحافظت أصناف الخضروات على استقرار أسعارها في السوق المحلية، لتسجل كالآتي:

سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه

سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات

سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو الثوم سجل نحو 22 جنيها للبلدي و75 جنيهًا للمستورد.

سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار في سوق العبور، وجاءت الأسعار للكيلو كالآتي:

سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

سعر كيلو البصل بين جنيه و2.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس بين 2.75 و 4.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة بين 4 و5.5 جنيه.

سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا.

سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 2 و4 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه، والرومي ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، والأبيض ما بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.