نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022.. اعرف الحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022، مؤكدة وجود أماكن شاغرة في كليات الطب البيطري والعلوم والتمريض في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بمواعيد التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة 2022 متاحة الآن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهي 373.0 درجة، لافته إلى أنّه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مختلف الجامعات الحكومية.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على نتيجة التنسيق.

- طباعة بطاقة الترشيح.

- تسليم بطاقة الترشيح للكلية عند التقديم.

الحد الأدنى لتنسيق كليات العلاج الطبيعي

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها منذ قليل، عن الحد الأدنى لتنسيق كليات العلاج الطبيعي:

- كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 374 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة 373 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 373 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي 372 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس 372 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 372 درجة.