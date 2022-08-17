«التعليم العالي»: فرصة أخيرة للمتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل اليوم

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقف الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغبات المرحلة والبالغ عددهم نحو 560 طالبًا وطالبة، موضحة أن هؤلاء الطلاب بالفعل منهم من تقدم بمنح دراسية للجامعات الخاصة.

موقف الطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى

وأوضحت المصادر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موقف الطلاب المتخلفين لا يضر من عملية التنسيق، إذ قامت بمد يوم إضافي مراعاة لأي طالب يرغب في التسجيل.

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، أنه لن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية، التي تبدأ غدًا الخميس.