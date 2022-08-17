فتح باب التسجيل للمتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى.. 560 طالبًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى والبالغ عددهم 560 طالبا، للقسم الأدبي والعلمي بشعبتيه علوم ورياضة، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هــنــا.

أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تخلف ما يقرب من 560 طالبا من تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق 2022، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023، تنطلق غدا الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب من القسم الأدبي والقسم العلمي 2022، إذ جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتفاصيل المتعلقة بالحدود الدنيا لكليات القطاع الصحي، مؤكدًا أنّ كلية الهندسة بها أماكن شاغرة للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.