رئيس التحرير

أحمد الخطيب

فتح باب التسجيل للمتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى.. 560 طالبًا

كتب:

إلهام زيدان
01:39 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
تنسيق 2022 ـ صورة أرشيفية

تنسيق 2022 ـ صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى والبالغ عددهم 560 طالبا، للقسم الأدبي والعلمي بشعبتيه علوم ورياضة، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هــنــا.

أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تخلف ما يقرب من 560 طالبا من تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق 2022، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات 2022-2023، تنطلق غدا الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب من القسم الأدبي والقسم العلمي 2022، إذ جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتفاصيل المتعلقة بالحدود الدنيا لكليات القطاع الصحي، مؤكدًا أنّ كلية الهندسة بها أماكن شاغرة للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.

اقرأ المزيد:

250 طالبا يسجلون رغباتهم بمعامل التنسيق في جامعة كفر الشيخ حتى اليوم

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.. باق 48 ساعة على إغلاق التقديم

رابط موقع التنسيق 2022.. اعرف موعد إغلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية

أخبار التنسيق.. أكثر من 95 ألف طالب سجلوا رغبات المرحلة الأولى 2022

نتيجة التنسيق الأول للمدارس الرسمية «لغات» بمحافظة الدقهلية 2022

التعليم العالي: إعلان موعد المرحلة الثانية من التنسيق خلال ساعات
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.