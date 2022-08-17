أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، وذلك في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، وإعلان انطلاق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد 2022- 2023، بدءًا من غدًا الخميس.

نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي 2022-2023

وأوضحت التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، كاشفة عن أن الحد الأدنى لكلية علاج طبيعي هو 90.73%.

وأكد محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق كلية علاج طبيعي 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، كالتالي:

- علاج طبيعي كفر الشيخ 374

- علاج طبيعي القاهرة 373

- علاج طبيعي بنها373.

- علاج طبيعي جنوب الوادي 372

- علاج طبيعي السويس 372

- علاج طبيعي بني سويف 372

الحد الأدنى لتنسيق كلية علاج طبيعي 2022-2023

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للقبول بالكليات في المرحلة الأولى في التنسيق «الشعبة العلمية»، ومنها كلية علاج طبيعي، كالتالي:

- الطب 91.60%

- طب الأسنان 91.34% .

- العلاج الطبيعي 90.73% .

- الصيدلة 90% .

- الهندسة 83.65% .

الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية

وأوضحت التعليم العالي، أن الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية التي تبدأ غدًا الخميس بمجموع 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، كالتالي:

- طب بيطري

- تمريض

- علوم

- زراعة

- جامعات تكنولوجية

- حاسبات ومعلومات

- ذكاء اصطناعي

- اقتصاد وعلوم سياسية

- الألسن - الآثار

- الإعلام

- باقي الكليات النظرية