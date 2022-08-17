محافظ المنوفية يقرر خفض القبول في الثانوية العامة 5 درجات

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي «العام - الرياضي» للعام الدراسي 2022-2023 من (230) درجة إلى (225) درجة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها.

نزول 10 درجات بـ«الخدمات» و«الخاص»

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي «الخدمات»، من (200) درجة إلى (180)، وكذا مجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام الخاص من (210) إلى (190) درجة.

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام، حفاظا على مستقبلهم ، موضحا أنه يسعى جاهدا للارتقاء بالعملية التعليمية، كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، وتحقيق التنمية المنشودة.

اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية الدور الثاني

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2022، بنسبة نجاح 80.31% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

وصرحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 24 ألفا و890 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 17 ألفا و711 طالبا.

واعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، دور أغسطس 2022، وبلغ عدد المتقدمين 1365 طالبا، وعدد الحاضرين والناجحين 874 طالبا، وكذلك نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 75%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 66.67 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 3 طلاب والناجحين طالبان.