أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية 2022 والذي يقبل الطلاب أصحاب الدرجات 348 درجة من الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، وهو الأمر الذي جعلها ثالث أعلى كليات تنسيق 2022 بعد كليتي اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة وألسن كفر الشيخ.

تراجع تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لعام 2022، فقد تراجع تنسيقها هذا العام عن العام الماضي الذي بلغ نسبة تنسيق الكلية حينها 352 درجة، وهو الأمر الذي جعلها تتراجع للمرتبة الثالثة في الكليات الأدبية خلال تنسيق الكليات 2022 بعدما كانت في المرتبة الثانية العام الماضي بعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وعقب إعلان نتيجة تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية 2022، ترصد «الوطن»، قواعد قبول الطلاب بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لعام 2022، وذلك طبقاً لقواعد القبول بالجامعات المصرية، التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق مكتب التنسيق بعد حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة «علمي وأدبي أو ما يعادلها» وكذلك الطلاب الوافدين بعد موافقة الإدارة العامة للوافدين بالجامعة والجهات المختصة في دولة الإيفاد.

شروط التحويل إلى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

- يجوز قبول تحويل الطلاب من الكليات المناظرة، وفي حالة التحويل من كليات أخرى غير مناظرة يشترط حصول الطالب على نسبة النجاح المحددة بالكلية في سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- يجوز احتساب مقررات سبق دراستها واجتيازها في الكلية المراد التحويل منها، على أن تكون من متطلبات البرنامج الجديد، وعلى ألا يكون قد سبق حصوله على أية درجة علمية بناءً على دراسته لهذه المقررات.