تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية 2021

تعد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحد أبرز كليات الشعبة الأدبية على مستوى مصر، التي تقبل طلاب الثانوية العامة 2021 من أصحاب النتائج العليا، حيث تأتي في المرتبة الثانية عبر المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 للشعبة الأدبية.

وتقدم «الوطن»، خدمة دليل شامل حول كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لعام 2021، لتعريف خريجي الثانوية العامة بكل ما يريدون عن كلية كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، قبل الالتحاق بها، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من قبل وزير التعليم العالي.

تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية لعام 2021

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لعام 2021، بلغ نسبة تنسيق الكلية 352 درجة، وهي ثانِ كليات في مرحلة التنسيق لكليات الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، بعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

قواعد قبول الطلاب في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لعام 2021

وحول قواعد قبول الطلاب بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لعام 2021، فهي كالتالي:

- يتم قبول الطلاب بالكلية طبقاً لقواعد القبول بالجامعات المصرية، التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق مكتب التنسيق بعد حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة - علمي وأدبي أو ما يعادلها - وكذلك الطلاب الوافدين بعد موافقة الإدارة العامة للوافدين بالجامعة والجهات المختصة في دولة الإيفاد.

- يجوز قبول تحويل الطلاب من الكليات المناظرة، وفي حالة التحويل من كليات أخرى غير مناظرة يشترط حصول الطالب على نسبة النجاح المحددة بالكلية في سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجوز احتساب مقررات سبق دراستها واجتيازها في الكلية المراد التحويل منها، على أن تكون من متطلبات البرنامج الجديد، وعلى ألا يكون قد سبق حصوله على أية درجة علمية بناءً على دراسته لهذه المقررات.

- يكون أساس قبول الطالب في مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية وفقا لرغبة الطالب، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في ضوء المعايير والشروط التي يضعها مجلس الكلية.

قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية

يعتبر قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، من أعرق أقسام الاقتصاد بالجامعات المصرية بصفة عامة، ويهدف القسم إلى تزويد الطالب بالأدوات التحليلية لفهم أعمق للعلاقات المتشابكة بين متغيرات الاقتصاد الكلي، بما يؤهل الطالب للعمل في مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية التي تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية الكلية والخطط التنموية المستقبلية، ويظهر ذلك في مقررات مثل: نظريات النمو والتنمية، وتخطيط وسياسات اقتصادية كلية.

فرصة خريجي قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في الإسكندرية

ويستهدف قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في الإسكندرية، لإعداد خريج قادر على العلم بسوق المال بما يتضمنه من جهاز مصرفي يسهم في تدفق الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز، وبما يوفر الاحتياجات المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية، وكذلك من سوق الأوراق المالية الذي يعد مرآةً لمستوى أداء النشاط الاقتصادي، ويظهر ذلك في مقررات مثل: اقتصاديات النقود، واقتصاديات البنوك، والاستثمار وأسواق المال، واقتصاديات التمويل.

وبقوم الكلية بإمداد سوق العمل بخريجين قادرين على اقتراح وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تقوم عليها أي نهضة اقتصادية، فضلاً عن تقييم المشروعات الاستثمارية الجديدة ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتلاءم مع الأهداف التنموية المعلنة والخطط المقترحة، ويظهر ذلك في مقررات مثل: دراسات الجدوى الاقتصادية، واقتصاديات المشروعات الصغيرة.

قسم السياسة الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في الإسكندرية

يمثل قسم العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في الإسكندرية أعرق المدارس الفكرية في ذلك العلم في مصر والعالم العربي، بحسب ما وصفته إدارة الكلية على موقعها الرسمي، حيث يهدف القسم إلى تدعيم إمكانيات خريج برنامج العلوم السياسية على المنافسة في سوق العمل بزيادة قدراته على ارتياد قطاعات وظيفية أخرى من خلال دراسته للاقتصاد كتخصص فرعي، حيث يحصل الخريج على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية كتخصص رئيسي مع اعتبار تخصص الاقتصاد تخصصا فرعيا له، على نحو يتيح له العمل في بعض قطاعات العمل المصرفي والمالي.

دعم التكوين الأكاديمي والمهني لخريج برنامج العلوم السياسية

كما يهدف القسم إلى دعم التكوين الأكاديمي والمهني لخريج برنامج العلوم السياسية من خلال استحداث جملة مقررات جديدة تواكب التطور الهائل الذي طرأ على حقول علم السياسة خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرز تلك المقررات: تحليل السياسات العامة، الاقتصاد السياسي، منظمات دولية غير حكومية، بالإضافة إلى استحداث مقررات جديدة تغطي الواقع السياسي لمناطق العالم التي لم تكن تعالج أكاديميا في ظل الخطة الدراسية القديمة، مثل: النظم السياسية لدول الجوار - سياسات أفريقية - سياسات آسيوية – سياسات أمريكا اللاتينية. وذلك كله بهدف منح الطالب مزيدا من القدرة التنافسية على العمل في مجالات العمل الدبلوماسي، والإعلامي، والبحثي سواء بالعمل داخل الجامعات الحكومية وغير الحكومية، أو حتى مراكز الدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية.