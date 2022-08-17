رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الحكم على 4 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة 15 سبتمبر المقبل

كتب:

بسمة عبدالستار
02:29 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
فض اعتصام رابعة

فض اعتصام رابعة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة إعادة 4 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»، لـ15 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ارتكاب جرائم القتل العمد ضد أفراد الشرطة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهم بالتدبير لتجمه مسلح، في ميدان رابعة العدوية، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، وقطع الطرق، مما بث الرعب في نفوسهم، فضلا عن ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ضد قوات الشرطة الذين قاموا على فض الاعتصام والتجمهر الذين شكلوه.

المعتصمون بادروا باستخدام الرصاص

وفي وقت سابق، استمعت محكمة الجنايات، لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اللواء محمد توفيق، في قضية فض اعتصام رابعة، والذي أكد في أقواله أنه كان مُكلف بفض الاعتصام، من خلال إنذارهم، ولكن المعتصمين بادروا باستخدام الرصاص ضدهم، مما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والمواطنين.

اقرأ المزيد:

سامي عبد الراضي: مسلسل الاختيار أوضح حقيقة ما حدث في فض اعتصام رابعة

إخواني منشق: اعتصام رابعة لم يكن سلميا.. ووجود «داعش» أكبر دليل (حوار)

خبراء: فض اعتصام رابعة المسلح حافظ على هوية مصر وانتشل الاقتصاد من الانهيار

ذكرى فض اعتصام رابعة المسلح.. منصة تهديد الشعب وعزف «لحن المظلومية»
بقلم بسمة عبدالستار