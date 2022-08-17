الحكم على 4 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة 15 سبتمبر المقبل

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة إعادة 4 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»، لـ15 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ارتكاب جرائم القتل العمد ضد أفراد الشرطة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهم بالتدبير لتجمه مسلح، في ميدان رابعة العدوية، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، وقطع الطرق، مما بث الرعب في نفوسهم، فضلا عن ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ضد قوات الشرطة الذين قاموا على فض الاعتصام والتجمهر الذين شكلوه.

المعتصمون بادروا باستخدام الرصاص

وفي وقت سابق، استمعت محكمة الجنايات، لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اللواء محمد توفيق، في قضية فض اعتصام رابعة، والذي أكد في أقواله أنه كان مُكلف بفض الاعتصام، من خلال إنذارهم، ولكن المعتصمين بادروا باستخدام الرصاص ضدهم، مما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والمواطنين.