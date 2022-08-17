وفاة مريض قفز من الطابق الرابع بمستشفى بني سويف الجامعي

أقدم شخص في العقد السادس من العمر على إلقاء نفسه من الطابق الرابع بمستشفى بني سويف الجامعي، كان محتجزاً بالمستشفى حيث يُعاني من مشاكل صحية بالكلى، أصيب على إثرها بحالة نفسية سيئة، وتم إيداع جثته مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بسقوط مريض من مستشفى بني سويف الجامعي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بسقوط مريض كان محتجزاً داخل مستشفى بني سويف الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة، فوجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الحادث، وتشكيل فريق بحثي بإشراف العميد منصور الدغيدي، رئيس المباحث الجنائية، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

التحريات: المريض ألقى بنفسه من الطابق الرابع

ودلت التحريات الأولية على أن الشخص المتوفي يُدعى «قرنى م. ع.»، يبلغ من العمر 50 سنة، مقيم بمدينة الفشن، جنوب محافظة بني سويف، وأنه كان يعاني من مشاكل صحية بالكلى، وبعد خضوعه لجلسة غسيل كلوي، تم نقله إلى قسم الرعاية بالدور الرابع بالمستشفى، إلا أنه غافل الجميع وقام بإلقاء نفسه من النافذة، ليلقى مصرعه في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

وتؤكد «الوطن» على أهمية الحفاظ على الأرواح، وعدم اللجوء إلى قتل النفس، وهناك أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في إزهاق النفس، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، على رقمي 08008880700، و0220816831، على مدار 24 ساعة، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خدمة تلقي الاستفسارات وتقديم الدعم النفسي على رقم 0220818102.