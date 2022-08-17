حكومة مالي: نحتفظ بحق الرد إذا واصلت فرنسا تصرفاتها «الاستفزازية»

قالت الحكومة في مالي، إنها تحتفظ بحق الرد في الدفاع عن نفسها وعن شعبها إذا واصلت فرنسا تصرفاتها التي وصفتها بـ«الاستفزازية» بمحاولات التدخل في حكم البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

انسحاب آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي

وغادرت آخر وحدة عسكرية فرنسية، مالي، أمس، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الفرنسي، بعد 9 سنوات من إرسال باريس قوات إلى البلاد للمساعدة في طرد المتطرفين الإسلاميين في غرب إفريقيا من السلطة.

التوتر مع المجلس العسكري المالي

وأكملت القوات المسلحة الفرنسية انسحابها من مالي بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطته للانسحاب من البلاد، في أعقاب التوترات مع المجلس العسكري الحاكم.