هجوم على سائقي شاحنات جزائرية في مالي.. والصدر: الأزمات تعصف بالعراق

شهدت عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت بين أمنية، مثل ما شهدته دولة مالي الواقعة في غربي القارة، من تعرض سائقي شاحنات استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع، لهجوم من مجموعة مسلحة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، فيما قال زعيم التيار الصدري العراقي، إنّ بلاده أضحت أسيرة للفساد.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية، إلى تعرض سائقي شاحنات لهجوم في مالي، موضحة في بيان، أنّ الهجوم وقع في ضواحي مدينة «جاو» المالية، فجر أمس السبت، في معسكر يرتاح فيه سائقو الشاحنات.

المهاجمون يطلبون من السائقين منهم أموالاً

وفي وقت سابق، ذكرت السفارة الجزائرية في العاصمة «باماكو»، أنّ القافلة التي هاجمها مسلحون مكونة من 7 شاحنات، وكان على متنها 7 سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.

وطلب المهاجمون من السائقين أموالا، وحين فشلت مساعيهم أطلقوا النار عليهم من كلاشينكوف، فأُصيب 3 منهم سائقي أحدهم في حالة خطرة.

وفي العراق، قال زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، إنّ البلاد أضحت أسيرة للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية، مضيفا في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، في تهنئة بـ«عيد الأضحى المبارك»، أنّ أزمات كثيرة تعصف بالعراق، منها الفساد والتبعية والتدخلات الخارجية.

وكان البرلمان العراقي، فشل في 3 محاولات لـ انتخاب رئيس للجمهورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن الصدر، استقالة نواب التيار من مجلس النواب «البرلمان» في إجراء عزّز أزمة تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس الجمهورية، وبلغ عدد أعضاء كتلة الصدر المستقيلين من المجلس، 73 نائبا.

«بكين» تدعو إلى إنهاء آلية إيصال المساعدات إلى البلاد عبر الحدود

وفي سوريا، قال مندوب «بكين» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، «تشانج جيون»، إنّه من الضروري احترام سيادة سوريا، داعيا إلى إنهاء آلية إيصال المساعدات إلى البلاد عبر الحدود.

وأضاف «جيون»: يجب على «مجلس الأمن الدولي» التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء هذه الآلية في أقرب وقت ممكن.

وفي اليمن، وصل 96 صيادا يمنيا إلى محافظة «تعز» الواقعة جنوب غربي اليمن، بعد احتجازهم لأيام من سلطات إريتريا.

وأشار مصدر في السلطة المحلية بـ«تعز» لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى وصول الصيادين عقب أسبوعين من اعتراض زوارق لقوات البحرية الإريترية قواربهم قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.